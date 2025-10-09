Amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão são "oportunidade para melhorar", diz Ancelotti

Na próxima terça-feira, em Tóquio, o adversário será o Japão.

"Cada um de nós pensa em um objetivo muito claro: esse objetivo é, e tem que ser, ganhar a Copa do Mundo. Não quero jogadores que queiram estar na Copa para ser o melhor do mundo ou do Mundial. Tem que estar na Copa para ganhar a Copa", comentou Ancelotti sobre a formação do elenco para o torneio do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O ex-técnico do Real Madrid contará, nesta rodada dupla de amistosos, com os retornos de Rodrygo e Éder Militão, a quem ele comandou durante seu ciclo no time 'merengue'.

"A seleção brasileira tem uma base muito ampla (...). Gosto muito do ambiente dos jogadores, acho que é muito positivo pela atitude, profissionalismo, e estou convencido de que vamos preparar um ambiente muito bom e positivo para a Copa", garantiu.

O técnico italiano comemorou o retorno de Militão, que se recuperou após sofrer graves lesões no joelho. O zagueiro disputou suas últimas partidas com a 'amarelinha' em junho de 2024.

"Voltou" e "está mostrando no Real Madrid sua melhor versão", afirmou o treinador. "É um jogador muito importante ainda que ele tenha que enfrentar uma concorrência muito intensa na posição de zagueiro".