Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026

A Argélia se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (9), após vencer em casa a Somália por 3 a 0.

A seleção argelina, que não pode mais ser alcançada na liderança do Grupo G, venceu na cidade de Oran, graças a dois gols de Mohamed Amoura e um de Riyad Mahrez, capitão dos 'Fennecs'.

Esta será a quinta participação da Argélia em Mundiais, depois das edições da Espanha-1982, México-1986, África do Sul-2010 e Brasil-2014.