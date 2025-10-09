Ataque russo mata criança e provoca apagões na Ucrânia

Em escala nacional, "os russos estão lançando ataques maciços contra a infraestrutura energética ucraniana", indicou também o Ministério de Energia no Facebook.

"A zona esquerda [leste] da capital está sem eletricidade. Também há problemas com o fornecimento de água", disse pouco depois o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Segundo informações de canais no Telegram que ainda não foram verificadas, uma usina termelétrica que abastece Kiev teria sido atingida pelos bombardeios.

Como resultado dos ataques, um menino de sete anos morreu e três pessoas ficaram feridas em Zaporizhzhia, no centro do país, e pelo menos outras nove ficaram feridas em Kiev, segundo as autoridades.

A Rússia bombardeia diariamente cidades ucranianas desde que invadiu o país em fevereiro de 2022, concentrando-se especialmente na infraestrutura de energia quando o inverno se aproxima no hemisfério norte.

Na quarta-feira, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusou Moscou de querer "semear o caos" multiplicando seus ataques.