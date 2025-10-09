Áustria, Dinamarca e Países Baixos goleiam nas Eliminatórias para Copa de 2026

A goleada consolida a liderança da Áustria no Grupo H, com 15 pontos, dois à frente da Bósnia e Herzegovina, mas com um jogo a menos e um saldo de gols melhor.

Os bósnios estavam a caminho de uma vitória por 2 a 1 na visita ao Chipre, mas um pênalti sofrido nos acréscimos permitiu que os anfitriões empatassem em 2 a 2, o que reduz as chances da seleção balcânica na luta com a Áustria pela liderança do grupo.

Enquanto isso, no Grupo C, a Dinamarca também foi aos vestiários tendo praticamente garantido o triunfo contra Belarus, em jogo disputado na cidade húngara de Zalaegerszeg, que terminou com uma goleada de 6 a 0 para a seleção nórdica.

- Hojlund continua em alta -

O atacante Rasmus Hojlund, que trocou o Manchester United pelo Napoli na temporada passada, segue em grande fase. Após balançar as redes pelo clube italiano, marcou dois gols no primeiro tempo nesta quinta-feira (19' e 45'). O atacante do San Diego FC, Anders Dreyer, também marcou duas vezes (66' e 78'), apesar de ter jogado menos de meia hora.

Na outra partida do grupo, a Escócia precisou reagir contra a Grécia e conseguiu vencer por 3 a 1, chegando aos sete pontos. Esta é a mesma pontuação da Dinamarca, que lidera graças a um saldo de gols superior.