Centenas de soldados começam a ser mobilizados em Chicago

Centenas de soldados começaram a ser mobilizados na noite de quarta-feira (8) para a área metropolitana de Chicago, logo após o presidente Donald Trump ter pedido a prisão do prefeito da cidade e do governador de Illinois por falta de cooperação na prevenção dos protestos contra as operações de imigração.

Quase 200 soldados da Guarda Nacional do Texas e mais 300 de Illinois iniciaram operações na área, anunciou o Exército na noite de quarta-feira, apesar das autoridades locais se oporem à medida e buscarem ações judiciais para impedi-la.

"Esses soldados são usados para proteger o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e outros funcionários do governo que desempenham funções federais", afirmou no X o Comando Norte dos EUA ao anunciar a mobilização na área metropolitana e que controlará as tropas.