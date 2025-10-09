Deschamps: é preciso se adaptar à nova geração para não se tornar um "velho tolo"

"Os jogadores estão mais seguros de si, têm mais confiança", garantiu ele à AFP antes dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Azerbaijão nesta sexta-feira (10) e a Islândia na segunda-feira (13).

"Antes, os jogadores jovens faziam o que mandávamos e isso era tudo. Agora eles estão mais à vontade porque são preparados muito mais cedo, jogam mais cedo, estão mais maduros. Além disso eles vão muito cedo para o exterior".

Enquanto alguns anos atrás um jogador podia ficar satisfeito em ser convocado para a seleção nacional, agora os jovens têm expectativas maiores, e isso significa que o treinador deve "tratá-los de forma diferente", disse Deschamps.

"É como no mundo empresarial: um jovem chega e é capaz de ir até o chefe e dizer que quer o cargo dele".

"Isso é algo que pode ser visto como falta de humildade ou como ambição".

- "Prefiro que me ouçam" -

Embora Didier Deschamps acredite que "certas coisas eram melhores antes", ele reconheceu que "elas podem não funcionar mais", como, por exemplo, a proibição de celulares no vestiário.