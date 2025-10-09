Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

"O secretário Rubio e o chanceler Vieira concordaram em se encontrar em breve e estabelecer um mecanismo bilateral para avançar em interesses econômicos mútuos e outras prioridades regionais", acrescentou.

Segundo o Itamaraty, o "secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos"

Na segunda-feira, em uma primeira conversa para tentar reduzir as tensões comerciais e diplomáticas entre os dois países, o presidente Lula pediu a Trump que eliminasse as tarifas aduaneiras punitivas impostas em agosto a produtos brasileiros em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do americano.

Ainda de acordo com o Itamaraty, conforme definido pelos presidentes, "foi acordado que equipes dos dois governos se reunirão em breve em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países".

Além do tarifaço, o governo americano adotou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que no mês passado condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após perder as eleições para Lula em 2022.

