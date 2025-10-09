Emirados Árabes Unidos recebem o congresso mundial da natureza

A principal organização mundial dedicada à conservação da natureza inaugurou, nesta quinta-feira (9), seu congresso mundial em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde divulgará sua "lista vermelha" atualizada das espécies ameaçadas de extinção.

O congresso da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que reúne a cada quatro anos centenas de participantes, contribui para estabelecer a agenda mundial em matéria de proteção do meio ambiente.

Para destacar a grave situação que a biodiversidade enfrenta, a organização publicará na sexta-feira uma atualização da sua "lista vermelha" de espécies ameaçadas. O inventário inclui nove categorias no total, que vão desde "em perigo" ou "vulnerável" até "extinta".