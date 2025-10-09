Equador mobiliza 3 mil militares em Quito em meio a protestos indígenas

O Equador começou nesta quinta-feira (9) a mobilizar até 3 mil militares para manter a ordem em Quito, em meio a protestos indígenas contra o governo, informou o Exército.

Convocados pela maior organização de povos originários (Conaie), indígenas bloqueiam rodovias em algumas províncias, como em Pichincha, onde fica a capital, desde 22 de setembro. Os manifestantes rejeitam o fim do subsídio ao diesel, por considerarem que essa medida aumenta o custo de vida nas comunidades agrícolas.

As manifestações, concentradas nos arredores de Quito, deixaram um morto, cerca de 160 feridos entre civis, militares e policiais, e aproximadamente 110 detidos, segundo dados oficiais e de organizações de defesa dos direitos humanos.