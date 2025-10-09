"Estou mais tranquilo em Madri" do que em Paris, admite Mbappé

"Estou mais tranquilo em Madri" do que em Paris, graças a "um estilo de vida diferente", admitiu o craque do Real Madrid e da França, Kylian Mbappé, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), antes da partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Azerbaijão.

"Me adaptei bem a Madri. Não é um ataque à França, mas é verdade que estou mais tranquilo lá. Em Madri, o estilo de vida é diferente. É menos 'speed' [velocidade em inglês] do que em Paris", explicou.

Também no âmbito esportivo, o francês vive um bom momento com seu clube.