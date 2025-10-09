EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para a Argentina e compra de pesos

Os Estados Unidos acordaram uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares (R$ 107 bilhões) com a Argentina por meio de um swap (troca de moedas) e compraram nesta quinta-feira (9) pesos no mercado, anunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
"A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez. A comunidade internacional, incluindo o FMI, está unida em apoio à Argentina e à sua prudente estratégia fiscal, mas apenas os Estados Unidos podem agir rapidamente. E nós agiremos", declarou Bessent na rede X, após quatro dias de negociações com seu homólogo argentino, Luis Caputo.
"Com esse objetivo, hoje compramos diretamente pesos argentinos", explicou Bessent.
"Além disso, finalizamos um acordo de swap de moedas com o banco central argentino no valor de 20 bilhões de dólares", acrescentou.
O presidente argentino, Javier Milei, em meio a uma profunda crise política e financeira, tem prevista uma visita à Casa Branca em 14 de outubro.
O FMI, que realizará sua assembleia de outono (no hemisfério norte) na próxima semana, terá um papel nesse pacote de ajuda financeira, que Bessent assegurou na semana passada que não se trata de "um resgate".
"O ministro Caputo me informou sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos da Argentina no âmbito de seu programa bilateral", lembrou Bessent.
A Argentina já possui uma linha de crédito com o Fundo de 20 bilhões de dólares, acordada em abril.
Bessent descreveu um panorama econômico otimista para seu aliado do Cone Sul, apesar da pressão que a dívida argentina e sua moeda nacional vêm sofrendo há semanas.
"As políticas da Argentina, quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas. Sua banda cambial continua sendo adequada", afirmou em sua mensagem.
Bessent disse que, em suas conversas com Caputo, ficou tranquilo com "seu foco em alcançar uma liberdade econômica fiscalmente sólida para o povo da Argentina, por meio de impostos mais baixos, maior investimento, criação de empregos no setor privado e parceria com aliados".
"À medida que a Argentina se livra do peso morto do Estado e deixa de gastar com inflação, grandes coisas são possíveis", acrescentou.
Mas na ajuda financeira à Argentina também há interesses geopolíticos, reconheceu Bessent.
"O sucesso da agenda de reformas da Argentina é de importância sistêmica, e uma Argentina forte e estável que ajude a ancorar um Hemisfério Ocidental próspero está no interesse estratégico dos Estados Unidos. Seu sucesso deveria ser uma prioridade bipartidária", afirmou.
O governo Trump enfrenta a oposição de alguns legisladores democratas, que solicitaram por meio de uma carta explicações sobre uma ajuda financeira a um país que, em alguns setores como o da soja, é concorrente dos agricultores americanos.
