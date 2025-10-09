EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para a Argentina e compra de pesos

"Além disso, finalizamos um acordo de swap de moedas com o banco central argentino no valor de 20 bilhões de dólares", acrescentou.

O presidente argentino, Javier Milei, em meio a uma profunda crise política e financeira, tem prevista uma visita à Casa Branca em 14 de outubro.

O FMI, que realizará sua assembleia de outono (no hemisfério norte) na próxima semana, terá um papel nesse pacote de ajuda financeira, que Bessent assegurou na semana passada que não se trata de "um resgate".

"O ministro Caputo me informou sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos da Argentina no âmbito de seu programa bilateral", lembrou Bessent.

A Argentina já possui uma linha de crédito com o Fundo de 20 bilhões de dólares, acordada em abril.

Bessent descreveu um panorama econômico otimista para seu aliado do Cone Sul, apesar da pressão que a dívida argentina e sua moeda nacional vêm sofrendo há semanas.