EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para Argentina

"Além disso, finalizamos um acordo de swap de moedas com o banco central argentino no valor de 20 bilhões de dólares", acrescentou.

Em meio a uma crise política e financeira profunda, o presidente argentino, Javier Milei, fará uma visita à Casa Branca no próximo dia 14.

"Juntos, como aliados próximos, construiremos um hemisfério de liberdade econômica e prosperidade", reagiu Milei no X, onde elogiou o "melhor ministro da Economia de toda a história argentina", referindo-se a Caputo.

O FMI, que realizará sua assembleia de outono (no hemisfério norte) na próxima semana, terá um papel nesse pacote de ajuda financeira, que Bessent assegurou na semana passada que não se trata de "um resgate".

"O ministro Caputo me informou sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos da Argentina no âmbito de seu programa bilateral", lembrou Bessent.

A Argentina já possui uma linha de crédito com o Fundo de 20 bilhões de dólares, acordada em abril.