EUA anuncia novas sanções contra o petróleo iraniano

A Casa Branca impôs tais sanções com o objetivo de "reduzir o fluxo de receitas, desmontando elementos essenciais da máquina de exportação de energia do Irã", indicou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado no comunicado.

Esta é a quarta rodada de sanções direcionadas a refinarias independentes sediadas na China, especificou o Departamento do Tesouro.

Também foram afetadas empresas com sede nos Emirados Árabes Unidos (EAU), acusadas de participar da comercialização de petróleo e gás iranianos.

A maioria das cerca de 20 embarcações sancionadas navega sob bandeira do Panamá ou Palau, mas também há navios de países africanos como Gâmbia e Comores.

"Enquanto o Irã tenta gerar receitas petrolíferas para financiar suas atividades subversivas, os Estados Unidos atuarão para neutralizar e promover a responsabilização do Irã e de seus parceiros na evasão das sanções", afirmou Tommy Pigott, principal porta-voz adjunto do Departamento de Estado, em comunicado.

As sanções implicam no congelamento dos bens que empresas e pessoas afetadas têm direta e indiretamente nos Estados Unidos, além da impossibilidade de companhias ou cidadãos americanos negociarem com elas.