Ex-presidente propõe 'Plano Colômbia 2' com mais financiadores

O consumo de cocaína diminuiu nos Estados Unidos, mas aumentou em outras partes do mundo, o que justificaria um novo Plano Colômbia de combate ao narcotráfico, financiado por mais contribuintes, declarou nesta quinta-feira (9) o ex-presidente Andrés Pastrana.

"O consumo de cocaína, que era significativo apenas nos Estados Unidos na década de 1980, cresceu em países como Austrália, Grã-Bretanha, Holanda e Espanha", explicou Pastrana, durante um debate sobre crime organizado e América Latina no Instituto Interamericano para a Democracia.

O Plano Colômbia foi concebido durante os mandatos de Pastrana (1998 - 2002) e do então presidente americano, Bill Clinton, e começou a ser implementado em 1999. Ele é considerado uma das principais razões do sucesso no combate aos cartéis na Colômbia.