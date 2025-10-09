Exército de Mianmar admite que bombardeou festival budista

O Exército birmanês admitiu, nesta quinta-feira (9), que atacou participantes de um festival budista, alegando que combatentes rebeldes estavam entre a multidão, a qual teriam usado como "escudo humano".

Pelo menos 25 pessoas ? e até 43, segundo algumas fontes ? incluindo crianças, morreram na segunda-feira em um bombardeio do exército contra uma multidão de centenas de pessoas reunidas em Chaung U (centro) para a Festa Budista das Luzes, disse um membro do comitê organizador à AFP.

Em um comunicado, o Exército acusou "grupos terroristas das autodenominadas Forças de Defesa do Povo (PDF) de forçar as pessoas a se juntarem à manifestação antigovernamental e usá-las como 'escudos humanos'".