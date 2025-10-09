Assine UOL
Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Um dia sem surpresas em Wuhan: todas as favoritas se classificaram para as quartas de final do torneio chinês, a começar pelas duas principais tenistas do circuito feminino do momento, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek. 

A número um do mundo derrotou a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0 e vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina nas quartas de final. 

Swiatek, por sua vez, derrotou a suíça Belinda Bencic também por 2 a 0 e terá pela frente nas quartas de final a italiana Jasmine Paolini. 

Nas semifinais, a número dois do mundo poderá enfrentar a americana Coco Gauff, terceira colocada no ranking mundial, que também se classificou para as quartas de final.

--- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Wuhan:

. Simples feminino - Oitavas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Liudmila Samsonova (RUS/N.16) 6-3, 6-2

Elena Rybakina (CAZ/N.8) x Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-4

Katerina Siniaková (CZE) x Iva Jovic (EUA) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.6) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 3-6, 6-3

Laura Siegemund (ALE) x Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)

Cori Gauff (EUA/N.3) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2

Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Clara Tauson (DIN/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 e abandono

Iga Swiatek (POL/N.2) x Belinda Bencic (SUI/N.13) 7-6 (7/2), 6-4

