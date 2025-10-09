Fifa cancela jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Guiné Equatorial e Malawi

A partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Malawi e Guiné Equatorial, marcada para a tarde desta quinta-feira (9), foi cancelada após a seleção guinéu-equatoriana se recusar a embarcar em um voo fretado para Lilongwe em protesto contra as condições de viagem.

A delegação "decidiu não viajar" para o Malawi na quarta-feira para disputar o jogo, de acordo com uma carta do secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), consultada pela AFP.

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), afirmou em uma carta que "problemas com o voo fretado" que deveria transportar a equipe causaram o contratempo. Embora, segundo ele, "os problemas tenham sido resolvidos às 18h, horário local", os jogadores acabaram se recusando a viajar.