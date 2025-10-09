França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

A França recebe, nesta quinta-feira (9), chanceleres árabes e europeus para conversas sobre como ajudar os palestinos após o fim do conflito em Gaza entre Israel e o Hamas, horas após os dois lados chegarem a um acordo de cessar-fogo.

Israel e o movimento islamista Hamas chegaram a um acordo nesta quinta-feira para um cessar-fogo e a libertação de reféns, seguindo o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar dois anos de guerra em Gaza.

Paralelamente, os chanceleres da França, Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Catar, Canadá, Turquia e a União Europeia já haviam planejado discutir o "dia seguinte" ao conflito em Paris.