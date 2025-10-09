Futebol argentino se despede do técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

"O Boca é povo e carnaval, e vamos nos despedir como a torcida do Boca costuma fazer: com uma festa", disse o vendedor ambulante, que encabeçava a fila vestido da cabeça aos pés com as cores azul e amarelo do clube.

Não havia bandeiras e nem faixas em torno do clube, mas um clima de contemplação ocasionalmente quebrado por um grito de incentivo.

Um caminhão de entrega buzinou ao passar, em uma homenagem de rua que os torcedores na fila, vestindo a camisa do clube, saudaram com aplausos e o grito de "Russo, Russo!"

Cerca de cem pessoas aguardavam para entrar no saguão do clube, que foi transformado em capela, para que todos pudessem se despedir de "Miguelo" em um velório que se estenderá até as 22h (horário local e de Brasília) e terá uma breve duração na manhã de sexta-feira.

Ali, a tristeza se misturava ao orgulho por ter sido o último clube do treinador em uma carreira profissional de mais de cinco décadas.

"Para sempre em nossos corações", foi a mensagem enviada pelo Boca Juniors em uma faixa com sua imagem no estádio e os troféus conquistados com Russo em campo.