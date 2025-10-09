Governo de Israel aprova acordo de libertação de reféns em Gaza (comunicado)

O governo israelense aprovou nas primeiras horas desta sexta-feira (10, data local) um acordo para garantir a libertação de todos os reféns retidos em Gaza, vivos e mortos, informou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.
"O governo acaba de aprovar o quadro para a libertação de todos os reféns, tanto os vivos quanto os mortos", diz o texto.
glp-jd/sbk/cjc/nn/rpr/am
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.