Habitantes de Gaza celebram com euforia anúncio de acordo para encerrar a guerra

"Toda a Faixa de Gaza está alegre, todo o mundo árabe está contente com o cessar-fogo", adicionou, agradecendo também a "todos aqueles que nos apoiaram e desempenharam seu papel na hora de pôr fim ao derramamento de sangue".

Segundo Khaled al-Namnam, um deslocado no campo de Al Maghazi, no centro de Gaza, "é um sentimento estranho e indecifrável depois de dois anos de bombardeios, medo, terror e fome. É como se nascêssemos de novo", comentou o homem de 26 anos.

"Acordei esta manhã com essa linda notícia (...) todo mundo estava falando do fim da guerra, que entrará a ajuda humanitária e abrirão os postos fronteiriços. Sinto uma enorme alegria", declarou por telefone à AFP.

Israel e o movimento islamista palestino Hamas alcançaram nesta quinta-feira (9) um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns mantidos na Faixa.

O acordo deve ser oficializado ainda hoje na localidade egípcia de Sharm el-Sheikh, onde foram realizadas nos últimos dias as negociações indiretas entre Israel e Hamas, com a mediação de Estados Unidos, Egito e Catar.

- "Estamos felizes" -

Cerca de 20 reféns israelenses vivos detidos pelo Hamas desde seu ataque em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito, poderiam ser libertados nos próximos dias. Segundo uma fonte do movimento islamista, cerca de 2.000 prisioneiros palestinos seriam soltos em troca.