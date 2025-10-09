Inflação teve leve alta em setembro no Brasil

No acumulado em 12 meses, a inflação de 5,17% ficou pelo nono mês consecutivo fora da faixa de tolerância oficial, de 1,5% a 4,5%, o que é considerado um descumprimento da meta para 2025, segundo o prazo fixado pelas autoridades. Em agosto, tinha sido de 5,13%.

A alta de setembro também quebrou um ciclo de dois meses de queda da taxa anual da inflação, sentida por alguns consumidores.

Em Brasília, a dona de casa Maria Regina Santos, de 78 anos, contou à AFP que observou um barateamento do arroz, enquanto as frutas e a carne, que Lula prometeu tornar mais acessível durante a campanha presidencial, encareceram.

"Deu uma baixada um pouco nos preços, mas ainda continua muito alta", disse.

Segundo o governo, os preços dos alimentos poderiam diminuir no Brasil nos próximos meses devido ao tarifaço punitivo de 50% imposto pelos Estados Unidos, que afeta alguns produtos da cesta de exportação brasileira, como café e carne.

Desde julho passado, o Banco Central do Brasil manteve a taxa básica de juros a 15% ao ano, quebrando um ciclo altista que tinha iniciado em setembro de 2024 para controlar a inflação.