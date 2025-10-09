Inglaterra vence País de Gales (3-0) em amistoso em Wembley

Com três gols nos primeiros 20 minutos de jogo, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), em um amistoso no estádio de Wembley.

O atacante Morgan Rogers (3'), o centroavante Ollie Watkins (11') e o ponta-direita Bukayo Saka (20'), encaminharam o triunfo dos 'Three Lions', que tiveram tranquilidade no restante do duelo.

Os ingleses jogaram sem o capitão lesionado Harry Kane, enquanto Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish também ficaram de fora da equipe.