Irmã de Maddie McCann relata em julgamento mensagens 'sinistras' de mulher acusada de assédio

Madeleine McCann tinha três anos de idade quando foi sequestrada no Algarve, no sul de Portugal, enquanto Amelie e seu irmão gêmeo Sean tinham dois anos.

Os dois irmãos, que atualmente têm 20 anos de idade, cresceram marcados pelo drama deste desaparecimento, ainda não resolvido e que teve um impacto midiático internacional enorme.

Amelie McCann, que foi contactada por Julia Wandelt em janeiro de 2024, não sabia na época que a jovem polonesa estava assediando seus pais desde junho de 2022.

"No início, não contei a ninguém porque não sabia que ela tinha tentado contatar minha família. Pensei que era algo que poderia lidar sozinha, não queria acrescentar mais estresse aos meus pais", relatou no julgamento a irmã de Maddie.

"Estava acostumada a ignorar esse tipo de mensagens", acrescentou a jovem.

Em muitas das mensagens, Julia Wandelt pedia a Amelie que convencesse seus pais a fazerem um teste de DNA, oferecendo-se até mesmo para pagar um teste para a irmã de Maddie McCann.