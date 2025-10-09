Israel diz que cessar-fogo em Gaza começará 'nas 24 horas' seguintes à reunião do gabinete de segurança

Israel afirmou, nesta quinta-feira (9), que o cessar-fogo na Faixa de Gaza começará "nas 24 horas" seguintes à reunião de seu gabinete de segurança, prevista para as 14h GMT (11h em Brasília).

"Nas 24 horas seguintes à reunião do gabinete, começará um cessar-fogo em Gaza", declarou a porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, a jornalistas.

