Israel diz que o veterano prisioneiro palestino Marwan Barghouti não será incluído na troca com os reféns

Uma porta-voz do governo de Israel afirmou, nesta quinta-feira(9), que o conhecido prisioneiro palestino Marwan Barghuti não fará parte da troca entre Israel e o Hamas para a libertação dos reféns, dentro do acordo de cessar-fogo em Gaza.

"O que posso lhes dizer neste momento é que ele não fará parte dessa libertação", declarou a porta-voz Shosh Bedrosian, em resposta a uma pergunta sobre Barghuti.

Barghuti, um veterano do Fatah, a facção palestina rival do Hamas, estava na lista de palestinos presos em Israel que o movimento islamista queria que fossem libertados em troca dos reféns mantidos em Gaza, informaram meios de comunicação egípcios ligados ao governo.