Israel diz que 'todas as partes' assinaram 'a versão final da primeira fase' do plano de Trump para Gaza

Israel afirmou, nesta quinta-feira (9), que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo com o Hamas no Egito para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns israelenses, em troca da libertação de prisioneiros palestinos.

"A versão final da primeira fase foi assinada esta manhã no Egito por todas as partes para a libertação de todos os reféns", disse a porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, a repórteres.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta quinta-feira que o acordo para garantir a libertação dos reféns em Gaza só entrará em vigor após a aprovação de seus ministros, que se reunirão às 15h00 GMT (12h00 no horário de Brasília), após uma reunião uma hora antes com seu gabinete de segurança.