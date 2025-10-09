O que Hamas pede ao assinar acordo de cessar-fogo em Gaza

Israel e o movimento islamista Hamas alcançaram ontem um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, seguindo o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.

Segundo uma fonte próxima aos diálogos consultada pela AFP, o pacto será assinado hoje no Egito após quatro dias de intensas negociações indiretas na localidade turística de Sharm el-Sheikh, nas quais participaram os Estados Unidos, Catar e Turquia como mediadores.

A hora de sua entrada em vigor será anunciada em seguida e os reféns vivos, capturados durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, serão libertados "de acordo com as condições no terreno" em Gaza, indicou outra fonte do movimento islamista palestino.