Kate Middleton expressa preocupação com efeito dos smartphones nas relações humanas

Nesta quinta-feira, a princesa visitou a instituição de caridade Home-Start, em Oxford, no sudeste da Inglaterra, especializada em ajudar pais com filhos pequenos, onde conversou com voluntários e famílias sobre a importância dos laços familiares.

No site da Royal Foundation Centre of Early Childhood, organização criada por Kate Middleton em 2021 e dedicada à primeira infância, a princesa assina um texto em colaboração com o psiquiatra americano Robert Waldinger, diretor de um estudo sobre o desenvolvimento adulto chamado 'The Harvard Study of Adult Development', para alertar sobre os perigos da "interferência tecnológica".

"Embora os dispositivos digitais prometam nos manter conectados uns aos outros, muitas vezes fazem o contrário", escrevem a princesa e Robert Waldinger.

"Nossos celulares, tablets e computadores se tornaram fontes de distração permanente, que fragmentam nossa atenção e nos impedem de dar aos outros a consideração que as relações humanas exigem", acrescentam.

A princesa de Gales, de 43 anos, visitou a Home-Start Oxford, que oferece apoio gratuito a famílias com pelo menos um filho menor de 5 anos que passam por momentos difíceis, para falar sobre a importância do vínculo afetivo no desenvolvimento emocional de uma criança.

"Consultamos nossos telefones durante conversas, navegamos nas redes sociais em jantares familiares ou respondemos e-mails enquanto brincamos com nossos filhos. Não estamos apenas distraídos, mas também retirando a forma mais elementar de amor que a conexão humana requer", afirma a princesa no texto escrito em colaboração com o psiquiatra Robert Waldinger.