Leão XIV elogia jornalismo de agências como 'barreira' contra pós-verdade

"Vocês também podem ser um bastião da civilização diante das areias movediças das aproximações e da pós-verdade", enfatizou o bispo de Roma.

Robert Francis Prevost, que por sua vez foi vítima de vídeos falsos nos quais proferia discursos feitos com IA, acrescentou que "o valioso serviço" das agências de notícias "deve servir como antídoto para a proliferação de informações sem valor".

"Os algoritmos geram conteúdo e dados em uma escala e velocidade nunca antes vistas. Mas quem os controla?", questionou o chefe da Igreja Católica.

Leão XIV insistiu, portanto, em permanecer vigilante "para que as informações e os algoritmos que as regem hoje não estejam nas mãos de poucos".

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o papa levantou "em termos muito claros (...) os desafios de governança dos algoritmos, que constituem um dos principais perigos para a disseminação de conteúdo jornalístico e o acesso dos cidadãos à informação".

"O jornalismo não é um crime e a livre divulgação do trabalho jornalístico não deveria ser dificultada pelas grandes plataformas", enfatizou.