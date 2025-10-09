Marrocos vence Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar EUA nas quartas do Mundial Sub-20

O Marrocos, a única seleção africana ainda na competição, avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20 no Chile após vencer a Coreia do Sul por 2 a 1 nesta quinta-feira (9).

Aos 8 minutos, após um cruzamento na área sul-coreana, o atacante marroquino Yasser Zabiri tentou finalizar de bicicleta e a bola desviou no zagueiro Shin Min-ha indo parar no fundo da rede.

Zabiri, um dos destaques do torneio juvenil, aumentou a vantagem no início do segundo tempo (58') com uma cabeçada potente que deu mais tranquilidade ao seu time no Estádio El Teniente, em Rancagua (90 km ao sul de Santiago).