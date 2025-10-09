Monaco demite técnico austríaco Addi Hütter

Vítima dos maus resultados do início desta temporada, o austríaco Adi Hütter foi demitido do cargo de técnico do Monaco, confirmaram fontes próximas ao clube da Ligue 1 à AFP nesta quinta-feira (9).

O treinador de 55 anos e seus assistentes Christian Peintinger e Klaus Schmidt anunciaram sua saída aos jogadores após o treino desta quinta.

O Monaco ocupa atualmente a quinta colocação na Ligue 1, três pontos atrás do líder PSG, após quatro vitórias e um empate nas primeiras sete rodadas do campeonato francês.