Movimento das flotilhas 'vai seguir', diz ativista Thiago Ávila

O ativista brasileiro Thiago Ávila, um dos principais organizadores da flotilha internacional de ajuda a Gaza, afirmou nesta quinta-feira (9) que o movimento vai continuar, após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Hamas.

"Nada indica nos acordos de cessar-fogo que o cerco ilegal de Israel ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outra nação, sobre Gaza vai acabar", declarou Ávila a jornalistas em seu retorno ao Brasil.

Nesta quinta-feira, Israel e Hamas firmaram a primeira fase de um acordo que contempla um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses, após forte pressão do presidente americano Donald Trump.