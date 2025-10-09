Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai, 'o mestre do apocalipse'

O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira (9) ao escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, um dos mais importantes do país e conhecido por explorar em sua obra temas como o passado comunista e a melancolia, com um estilo prolixo.

O autor, de 71 anos, foi agraciado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", explicou o júri.

Krasznahorkai é "um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e se caracteriza pelo absurdo e o excesso grotesco", acrescentou em um comunicado.