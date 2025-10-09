O plano da ONU para os 60 primeiros dias após o cessar-fogo em Gaza

A ONU afirmou que está pronta para lançar, em seguida à entrada em vigor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, um plano de 60 dias para ajudar a população do território devastado, para o qual dispõe de 170 mil toneladas de ajuda.

Centenas de caminhões por dia serão mobilizados para implementar o plano de ajuda a uma população à qual Israel não permite há meses o acesso a alimentos e medicamentos, entre outros itens de primeira necessidade.

"Nosso plano, detalhado e testado, está em andamento. Nossos suprimentos - 170 mil toneladas de alimentos, medicamentos e outros bens - estão disponíveis. Nossas equipes corajosas, experientes e decididas estão preparadas", disse nesta quinta-feira (9) Tom Fletcher, chefe humanitário da ONU, na Arábia Saudita.