Prata registra maior valor em décadas, em meio à desaceleração da febre do ouro

A cotação da prata atingiu uma alta em três décadas nesta quinta-feira (9), como parte de uma tendência dos investidores de buscar ativos seguros diante da incerteza geopolítica e econômica, mas a febre do ouro começou a desacelerar após uma sequência crescente.

A onça de prata superou os 50 dólares (R$ 268, na cotação atual) pela primeira vez desde 1993, depois que o ouro recuou ligeiramente após atingir um recorde na quarta-feira acima dos 4.000 dólares (pouco mais de R$ 21 mil).

John Plassard, diretor de estratégia de investimentos do Cite Gestion Private Bank, explicou à AFP que as preocupações com a economia dos Estados Unidos, a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) volte a cortar as taxas e os temores sobre a dívida da França influenciaram neste movimento.