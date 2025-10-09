Presidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israel

NotíciasPresidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israel09/10/2025 18h07Deixe seu comentárioPresidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israelglp-mj/bfi/eg/rpr© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.