Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, reuniu-se com ativistas israelenses em Ramallah nesta quinta-feira (9) para discutir uma paz duradoura com os palestinos, após o acordo de cessar-fogo anunciado entre Israel e o movimento islamista Hamas.

"Saúdo o acordo assinado hoje, o fim da guerra e a libertação dos reféns", disse Abbas a dezenas de representantes de organizações israelenses pacíficas.

"Há alguns meses, [o presidente dos EUA, Donald] Trump tinha um plano para expulsar os palestinos, mas depois se esqueceu dele", acrescentou no palácio presidencial em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.