Promotores da Superliga garantem estar em negociações com a Uefa

A A22 Sports Management, a empresa que promove a Superliga Europeia, garantiu à AFP nesta quinta-feira (9) que está em "negociações" com a Uefa para criar um novo formato da Liga dos Campeões, proposta "categoricamente" desmentida pelo órgão europeu.

"O que a A22 e os clubes da Superliga fizeram foi propor à Uefa um acordo que consiste essencialmente em oferecer uma plataforma de streaming gratuita e alterar muito ligeiramente o formato atual da competição", disse um porta-voz da A22.

Nesta versão, muito distante do projeto inicial de uma competição semifechada que quase implodiu o futebol europeu em 2021, as 36 equipes atualmente classificadas para a Liga dos Campeões seriam divididas em dois grupos de 18 clubes, com os times mais bem classificadas se enfrentando nos 16-avos de final.