Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França

O réu sustenta que "nunca" teve a intenção de estuprá-la e que foi manipulado por seu então marido, Dominique Pelicot, a quem o tribunal condenou a 20 anos de prisão por drogá-la para dormir e estuprá-la com estranhos entre 2011 e 2020.

Ele mantém sua posição, apesar de o investigador-chefe do caso, Jérémie Bosse-Platière, considerá-lo "totalmente consciente", hipótese confirmada pelo próprio Pelicot. O tribunal também exibiu vídeos dos fatos.

Várias dessas 14 gravações, encontradas em um disco rígido pertencente ao agora ex-marido, mostram o réu forçando uma Gisèle Pelicot completamente "inerte" a fazer sexo oral nele e a penetrando.

Este ex-pedreiro, de 44 anos, é um homem "totalmente responsável por seus atos", que "negou a humanidade da senhora Pelicot" e "participou, como todos os outros, de uma obra de destruição em massa de uma mulher abandonada à própria sorte".

- "Consentimento"? -

"Em que momento eu lhe dei meu consentimento? Nunca". "Assuma a responsabilidade por seus atos e pare de se esconder atrás de sua covardia", instou a vítima de 72 anos na quarta-feira, indignada com o fato de o acusado não se considerar um estuprador.