Quase todos os suspeitos do triplo feminicídio na Argentina estão presos, segundo promotor

Quase todos os suspeitos de um triplo feminicídio divulgado nas redes sociais, que chocou a Argentina há duas semanas, já estão em prisão preventiva, embora ainda haja alguns foragidos, disse, nesta quinta-feira (9), o promotor responsável pela investigação.

O promotor Adrián Arribas disse aos jornalistas que nove pessoas, que compreendem "quase 100%" dos autores materiais do triplo feminicídio, estão em prisão preventiva, embora não tenha especificado as acusações.

Os detidos são investigados pela atrocidade da mutilação e assassinato de duas jovens e uma adolescente cujos corpos foram encontrados em 24 de setembro, em um caso que desencadeou protestos de milhares de pessoas convocados por feministas e organizações dos direitos humanos.