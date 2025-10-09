Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Antes da meia-noite de quarta-feira (8), o grupo de cumbia - o gênero mais popular do Peru - foi atacada quando se apresentava no distrito de Chorillos, no sul de Lima, disse a polícia.

"O objetivo era atentar contra as pessoas que estavam no palco", declarou o chefe da região policial da capital, Felipe Monroy, à imprensa.

Vídeos postados nas redes sociais por espectadores do show mostram vários momentos do ataque. Em alguns deles, é possível ouvir uma rajada de tiros e, em outros, um músico desmaiando nos braços de outros membros da orquestra que o retiram do palco.

Em um comunicado, o Ministério Público informou que, durante a ação dos sicários, cinco pessoas ficaram feridas, "entre elas quatro músicos e um vendedor de bebidas alcoólicas".

As autoridades ainda não determinaram se o ataque está relacionado às extorsões dos múltiplos grupos criminosos que operam no Peru e que afetam principalmente a capital de dez milhões de habitantes.

Por enquanto, peritos da polícia "recolheram 27 cápsulas de balas de 9 milímetros e não se descarta que os agressores tenham usado mais de uma arma ao abrir fogo", destacou Monroy.