Quinhentos soldados da Guarda Nacional são mobilizados na cidade americana de Chicago

Illinois e Oregon não são os primeiros estados a apresentar desafios legais contra o uso extraordinário da Guarda pelo governo americano. A Califórnia, também governada por democratas, entrou com uma ação depois que Trump enviou tropas para Los Angeles, no começo do ano, para reprimir manifestações motivadas pela ofensiva do governo contra os imigrantes sem documentos. Um juiz do tribunal distrital o declarou ilegal, mas o envio dos soldados foi confirmado posteriormente por uma corte de apelações.

No caso de Chicago, o governo afirma que as tropas são necessárias para proteger os agentes federais durante as operações migratórias nesse reduto democrata, ao qual Trump se refere como uma zona de guerra.

Uma instalação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) em Broadview, subúrbio de Chicago, "foi alvo de violência real e ameaças", o que exigiu "assistência do Departamento de Guerra", apontou o governo Trump, referindo-se ao Departamento de Defesa.

O governador democrata de Illinois, J.B. Pritzker, e outros funcionários locais eleitos que se opõem à mobilização tentam questionar a avaliação do presidente, segundo o escrito.

Um jornalista da AFP que visitou hoje a instalação de Broadview observou membros da Guarda Nacional e funcionários do ICE rondando o outro lado da cerca. Quinze manifestantes chamaram os agentes de "traficantes de pessoas" e "nazistas".

O destacamento em Chicago inclui 200 soldados da Guarda Nacional procedentes do Texas e 300 de Illinois, segundo o Comando Norte do Exército americano. Eles foram mobilizados por um período inicial de 60 dias.