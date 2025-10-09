Retrato de Mata Hari dos nazistas é descoberto por colecionadores austríacos

Esses dois austríacos que buscavam há tempos o retrato, foram recentemente contactados por uma berlinense que comprou há mais de 25 anos o quadro em um antiquário sem saber sua origem.

"Graças a fotos, sabíamos que o quadro existia e que não estava nas mãos da família. Na época, escrevi a todas as casas de leilão e a todos os antiquários de Berlim.

"Tê-lo encontrado é de grande importância para nós. Há poucas fotos de Kitty, e todas são em preto e branco", disse Schrammel.

Pintora e colecionadora, a ex-proprietária cedeu o quadro por "um preço bastante razoável", pois "compreende que não fazemos isso com fins comerciais", acrescentou Brunner.

Ele disse que quer doá-lo a um museu.

O quadro segue cercado de mistérios, pois não tem data e o nome do pintor "P. Fuchs" é desconhecido, destacou Brunner, que submeterá o quadro a análise de especialistas.