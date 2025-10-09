Secretário de Saúde dos EUA promove teoria infundada sobre circuncisão e autismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., promoveram nesta quinta-feira (9) mais uma teoria infundada sobre o autismo, desta vez ligando esse transtorno à circuncisão e ao medicamento para dor administrado após o procedimento.

A afirmação foi ridicularizada por especialistas, que apontaram que o estudo citado pelos defensores dessa teoria está cheio de erros e que se trata de mais um exemplo da inclinação de Kennedy pela "pseudociência".

"Não tome Tylenol se estiver grávida e, quando o bebê nascer, não dê Tylenol a ele", disse Trump durante uma reunião de gabinete.