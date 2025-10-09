Três mortos e dois feridos em ataques russos à região ucraniana de Sumi

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em ataques russos com drones e bombas na região de Sumi, no norte da Ucrânia, informou na quarta-feira(8) o chefe da administração militar regional, Oleg Grigorov.

"A Rússia atacou comunidades na região com dezenas de lançamentos de drones e bombas aéreas guiadas", disse ele.

Moscou lançou uma ofensiva na região de Sumi após repelir as forças ucranianas, em abril, da região russa de Kursk, à qual ocupavam uma pequena parte desde o ano passado.