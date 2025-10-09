Trump acusa a mídia de apoiar o grupo de esquerda Antifa

"Acredito que [a Antifa] trabalha em conjunto com alguns meios de comunicação", declarou o presidente na mesa redonda, da qual também participaram o secretário de Estado, Marco Rubio, e outros funcionários do governo.

O republicano, de 79 anos, que já entrou com várias ações judiciais contra veículos de comunicação, também classificou a MSNBC como "doente" e a ABC e a NBC como "muito ruins".

E incentivou seus convidados a continuar a ofensiva contra a imprensa: "Qual você diria que é o pior meio de comunicação, se é que posso perguntar?".

"Os mesmos meios de comunicação que estão sentados nesta sala conosco declararam todos nós que estamos nesta mesa como nazistas e fascistas, e vêm fazendo isso há anos", disse Savanah Hernandez, representante da organização conservadora juvenil Turning Point USA, cujo fundador, Charlie Kirk, foi recentemente assassinado.

"É por isso que a Antifa se sente com coragem para nos atacar", acrescentou.

- "Lixo" -

O influenciador conservador Nick Sortor acusou a imprensa de mentir sobre a ofensiva migratória do governo de Trump.