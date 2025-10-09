Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (9) que tentará viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza entre Israel e o Hamas.

Falando em uma reunião de gabinete na Casa Branca, Trump afirmou que o acordo entre o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o grupo palestino "pôs fim à guerra em Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Vou tentar viajar" ao Egito, disse. "Vamos tentar chegar lá e estamos trabalhando no momento exato" para isso, declarou.