Trump diz que 'vai tentar' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que vai tentar viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns entre Israel e o Hamas.

Em reunião de gabinete na Casa Branca, Trump disse que o acordo "pôs fim à guerra na Faixa de Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Vou tentar viajar" ao Egito, disse o presidente. "Vamos tentar chegar lá, e estamos trabalhando no momento exato" para fazê-lo, declarou, acrescentando que a prioridade era o retorno dos últimos reféns, que, segundo ele, seriam libertados até terça-feira.