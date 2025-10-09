Trump proclama Dia de Cristóvão Colombo feriado e elimina homenagem similar para indígenas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta quinta-feira (9) a proclamação do próximo feriado pelo Dia de Cristóvão Colombo, com o que renunciou deliberadamente a uma homenagem similar para os indígenas americanos estabelecida durante o governo do democrata Joe Biden.

"Voltamos com o Dia de Cristóvão Colombo [...] amamos os italianos", disse Trump em uma reunião de seu gabinete, após firmar a proclamação do próximo feriado.

Em 2021, Biden foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a proclamar o Dia dos Povos Indígenas, uma iniciativa que ativistas buscaram por anos para honrar a história dos nativos americanos.